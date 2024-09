Co w pogodzie przyniesie nam piątek? Sprawdzamy

Za nami pierwsze i jakże upalne dni września. Temperatury w wielu miejscach w kraju przekraczały w ostatnim czasie 30 stopni Celsjusza.

Jak będzie w piątek? W nocy na zachodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14-15 stopni Celsjusza na wschodzie, około 17 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie do 19-20 stopni Celsjusza na wybrzeżu – czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich – od 9 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu porywisty, wschodni.

Dzień z kolei zapowiada się bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym i to tylko na północy i wschodzie.

W Bieszczadach możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni Celsjusza. Chłodniej, od 23 do 26 stopni Celsjusza będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich.

Jaka pogoda będzie w sobotę?

IMGW zapowiada z kolei, że w nocy z piątku na sobotę będzie bezchmurnie lub wstąpi zachmurzenie małe, na południu i zachodzie kraju miejscami umiarkowane. W Bieszczadach możliwe zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza, na wybrzeżu około 19 stopni Celsjusza.

Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów – około 13 stopni Celsjusza oraz Karpat – około 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Z kolei w sobotę w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu w górach lokalnie wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie Karpat wystąpią również burze z opadem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25-27 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Podhalu do 28-31 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h – czytamy na IMGW.

