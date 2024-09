Synoptycy na sobotę zapowiadają anomalie w całym kraju. „Ekstremalne zagrożenie”

W sobotę 7 września ma wystąpić zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu w górach lokalnie wystąpi wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe będą przelotne opady deszczu, a na zachodzie Karpat także burze z opadem do 15 mm. Jednak tym, co najbardziej zaskakuje synoptyków z IMGW są prognozowane temperatury maksymalne wynoszące od 28°C do 32°C. Chłodniej ma być lokalnie na wybrzeżu i Podhalu od 24°C do 27°C. Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

IMGW o anomaliach w całym kraju

W piątek 6 września IMGW opublikowało również prognozę maksymalnej temperatury powietrza w dniu 7 września 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Wynika z niej, że w całym kraju będzie ekstremalnie ciepło, jak na ten okres w roku.

„Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny wrzesień można, jak na razie, uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +5,7°C (stan na 5 IX 2024). W całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie. Najniższe występują w północnej Polsce (z wartością +2,8°C na Helu). Na pozostałym obszarze kraju anomalie przekraczają +5°C. Najwyższą wartość anomalii notuje się na Śnieżce (+8,7°C)” – czytamy w komunikacie.

Nie inaczej ma być w sobotę. IMGW przeanalizował prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych w dniu 7 września w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. „Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia” – cczytamy.

Jak podaje IMGW, przeciętne warunki termiczne na początku września to temperatury maksymalne od 18,4°C (Zamość) do 21,1°C (Opole).

„Tymczasem prognozy (z dnia 6 IX 2024) na 7 września wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Na 30 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 30°C. Najwyższa wartość TMAX (32°C) wystąpi we Wrocławiu, Wieluniu i Warszawie” – czytamy.

W 100 proc. analizowanych stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczy 5°C.

„Najwyższa anomalia jest spodziewana w Warszawie (+11,9°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 42 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Zamościu (+5,6°C)” – czytamy. „Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%)” – dodano.

Ekstremalne zagrożenie pożarowe w prawie całym kraju

IMGW na zdecydowanej większości terytorium Polski ostrzega przed ekstremalnym zagrożeniem pożarowym lasów.

„Prawie w całym kraju prognozowane jest ekstremalne zagrożenie pożarowe. Sprzyja temu brak opadów, wysokie temperatury oraz porywisty wiatr”. – czytamy. „Taka mieszanka może doprowadzić do tragedii – dlatego planując weekendowe aktywności miejmy na uwadze bezpieczeństwo swoje i przyrody” – ostrzega IMGW.

