Nadchodzi duże załamanie pogody. Tak źle nie było dawno

W piątek Polacy oglądać będą zachmurzone niebo – jedynie na wschodzie mogą spodziewać się większych przejaśnień. Praktycznie w całym kraju spadnie deszcz.

Woj. dolnośląskie i opolskie – nawet 100 mm opadów

Na południu i zachodzie deszcz spadnie w umiarkowanych lub silnych ilościach. W Sudetach można spodziewać się go nawet w połączeniu ze śniegiem. Najwięcej deszczu spadnie na Dolnym Śląsku – do 45 milimetrów. Dalej wymieniono woj. opolskie, gdzie będzie go mniej więcej tyle samo. Na południu Śląska i Małopolski to nawet 30 mm.

Następna w kolejności jest Wielkopolska – do 25 mm i woj. lubuskie i łódzkie – do 20 mm.

To jednak nie koniec, bo w nocy z piątku na sobotę (14 września) także będzie miało miejsce urwanie pogody. „Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim – do 100 mm, opolskim – do 100 mm, śląskim – do 60 mm, małopolskim – do 50 mm, wielkopolskim – do 35 mm, łódzkim do – 25 mm, na południu mazowieckiego – do 25 mm, lubelskiego – do 25 mm, w świętokrzyskim – do 30 mm, w podkarpackim – do 35 mm” – podaje IMGW-PIB.

A co w piątek pokażą termometry? Na północnym zachodnie temperatura będzie oscylowała wokół 15-17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie natomiast – od 21 do 22℃. Na południowym zachodzie – 10-13℃, a na południowym wschodzie – od 18 do nawet 25℃. Na zachodzie urządzenia wskazujące temperaturę wyświetlą – ok. 16℃, natomiast na wschodzie – ok. 22-25℃.

RCB ostrzega: Idą intensywne, nawalne opady deszczu

W czwartek odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego, w którym uczestniczyły służby, przedstawiciele kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji, a także Maciej Awiżeń. – Teraz liczba opadów będzie rosła. Spodziewamy się, że najwięcej będzie ich na Przedgórzu Sudeckim i w części wschodniej województwa – mówił wojewoda dolnośląski, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

W czwartek rozesłany został także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „W nocy i jutro (12.09 i 13.09) intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmiała wiadomość tekstowa, którą otrzymali mieszkańców województwa: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, lubuskiego (powiat wschowski), wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński), łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski).

