Pogoda na weekend dla Polski nie napawa optymizmem. Będzie śnieżnie i deszczowo

Po kilku dniach ciepła, które pojawiły się na początku marca, przez Polskę ponownie przejdzie fala zimna. Będzie ona odczuwalna przede wszystkim na początku przyszłego tygodnia, ale da o sobie znać już w ten weekend.

Analitycy z IMGW wskazują, że nie obejdzie się bez opadów. „Pochmurno, głównie na południu kraju i tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg. Opady lokalnie na południu mogą być intensywne. Natomiast w centrum i na północy powinno być pogodnie” – czytamy w komunikacie.

Zróżnicowanie będzie także w przypadku temperatur. „W ciągu dnia chłodno od 4°C do 8°C, a w nocy spadki temperatury do -5°C, -6°C” – pisze IMGW.

Sobota. Więcej słońca, mniej wiatru

W sobotę spodziewać się można nieco więcej słońca niż miało to miejsce w czwartek i piątek. Popadać może na południu i południowym wschodzie, gdzie w zależności od temperatury spotkać się można z deszczem, deszczem ze śniegiem, a nawet z samym śniegiem.

Temperatury w sobotę wahać się będą między 4°C a 8°C. W nocy spadek temperatury będzie bardzo odczuwalny i może sięgnąć nawet -6°C.

Pozytywną informacją jest to, że pogody nie uprzykrzy nam wiatr. Ten będzie słaby bądź umiarkowany. Jedynym wyjątkiem może być południowy wschód, gdzie dochodzić on może do porywistego.

Niedziela. Opady przesuną się ku górze

Temperatura w niedzielę nie będzie się różnic wielce od tej, z którą będziemy mieli do czynienia w sobotę. Wahać się będzie od 4°C do 8°C. Różnicą jest jednak to, że to na północy kraju liczyć się będzie trzeba z opadami, podczas gdy centrum i południe może spodziewać się słońca bądź lekkiego zachmurzenia.

IMGW ostrzega przed przymrozkami

Przez cały weekend na północnym zachodzie kraju obowiązywać będą alerty IMGW pierwszego stopnia o przymrozkach. „Zagrożenia jakie nas czekają w weekend to większa ilość opadów na południu kraju, na przeważającym obszarze przymrozki i oblodzenia nawierzchni dróg i chodników oraz porywisty wiatr w rejonach podgórskich powodujący zawieje i zamiecie śnieżne” – czytamy.

