Burze przechodzą nad Polską. Lokalnie odnotowano też gradobicie

Zgodnie z zapowiedziami, nad naszym krajem w sobotę zaczęły formować się burze. Wczesnym popołudniem pojawiły się m.in. w rejonie Katowic. Później występowały także w Małopolsce w okolicach Tarnowa oraz na Podkarpaciu koło Jasła.

Burze nad Polską. Wydano alerty RCB

W miejscowościach Błażowa na Podkarpaciu i Machnów Nowy na Lubelszczyźnie odnotowano gradobicie. Intensywna ulewa spadła z kolei nad Brzegiem Dolnym w województwie dolnośląskim.

Silne opady i lokalny grad pojawiały się w wielu miejscach Polski. Alerty RCB wydano dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Obowiązują do północy.

„Uwaga! Dziś (03/05) prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Śledź komunikaty pogodowe” – brzmiała dokładnie treść komunikatu.

Prognoza na noc

W nocy z soboty na niedzielę 4 maja spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym; w południowej połowie kraju miejscami pojawią się burze, najsilniejsze przed północą, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów to na przeważającym obszarze od 10 mm do 20 mm, lokalnie w czasie burz do 25 mm, tylko na północny do 10 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 6°C; 8°C na północy i lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów, około 11°C w centrum, do 14°C miejscami na południu.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich, a przejściowo z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h, a początkowo możliwe porywy do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

