Jest długoterminowa pogoda na lato. IMGW ma dobre wieści

IMGW przekazało fantastyczną wiadomość do miłośników aktywnego wypoczynku. Lato w tym roku zapowiada się wyjątkowo pogodnie.

IMGW prognozuje piękne lato

Informacja o długoterminowej prognozie na lato ucieszy wszystkich wczasowiczów, którzy swój wakacyjny urlop spędzają w Polsce. IMGW informuje, że tegoroczne lato będzie cieplejsze niż zazwyczaj.

Co ciekawe, ciepła aura dotrze zarówno w regiony nadmorskie, gdzie temperatura będzie zbliżona do norm wieloletnich, ale także do pozostałej części kraju – tutaj wspomniane normy będą przekroczone od 1 do 2 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na wakacje

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że już w czerwcu średnia dobowa temperatura w całym kraju powinna oscylować między 16 a 18 stopni Celsjusza. Oznacza to, że lato może przybyć do Polski wcześniej niż w ubiegłym roku.

Lipiec zapowiada się upalnie. Meteorolodzy szacują, że średnia dobowa temperatura może wynieść nawet 18-20 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają, że sierpień również będzie jednym z najcieplejszych miesięcy od lat.

Czy czeka nas susza hydrologiczna?

W eksperymentalnej prognozie długoterminowej opracowanej przez IMGW meteorolodzy prognozują letnie opady mieszczące się w granicach normy. Jeśli chodzi o zjawisko suszy hydrologicznej – coraz głośniej komentowane przez środowisko przyrodników – istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2025 roku ponownie może wystąpić.

W poprzednim, najcieplejszym w historii pomiarów roku, wysoką temperaturę niejako przysłoniły nam letnie opady. Jednak w Polsce lata tak wilgotne jak 2024 nie są normą. W warunkach ciągłego wzrostu temperatury trzeba się liczyć, że wystąpienie dotkliwej suszy jest po prostu coraz większe. To powoduje, że obecny brak wody w krajobrazie sprawia, iż pozostaje liczyć na to, że opady w sezonie będą układać się w taki sposób, że niedobory wody nie będą dla rolnictwa problematyczne – tłumaczy SmogLabowi dr hab. Bogdan Chojnicki, prof. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

