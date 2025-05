Majowych anomalii ciąg dalszy. Czy czerwiec przyniesie ocieplenie?

Tegoroczny maj nie należy do najcieplejszych. Nieprzyjemna pierwsza połowa miesiąca obfitująca w kapryśną pogodę i częste wahania temperatur bardziej przypominała jesień niż wiosnę. IMGW wystosowało komunikat o rekordowym ochłodzeniu w drugiej połowie miesiąca. To jednak nie był koniec załamania aury.

15 maja IMGW wydało kolejne ostrzeżenie pogodowe. Meteorolodzy informowali, że w niektórych regionach kraju może nawet spaść śnieg. Cieplejsza aura utrzymała się jedynie na zachodzie kraju. Tymczasem długoterminowa prognoza pogody na maj nie napawa optymizmem. Niż Lorenz, który ostatnio przeszedł przez Polskę, może na dłużej wpłynąć na pogodę w kraju. Meteorolodzy prognozują, że lokalne wieczorne i poranne przymrozki, które spędzają sen z powiek rolnikom, mogą doskwierać nawet do końca miesiąca, co znacząco może wpłynąć na uprawy.

Pogoda na czerwiec pod znakiem zapytania. Prognoza IMGW

W eksperymentalnej prognozie długoterminowej, opracowanej przez IMGW, meteorolodzy prognozowali, że letnia aura może zawitać do Polski wcześniej niż było to w ubiegłym roku. Aczkolwiek znacząca zmiana warunków i anomalie, do których dochodzi w maju, sprawiają, że tego typu scenariusz stoi pod znakiem zapytania.

Nie jest jednak niemożliwy do zrealizowania. IMGW podtrzymuje, że mimo chłodnej drugiej połowy maja i niezbyt „letniego” początku czerwca, wciąż istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to jeden z najcieplejszych miesięcy od dekad, na co wskazuje norma z lat 1991-2020. Szacuje się, że średnia dobowa temperatura w czerwcu ma wynosić od 16 do 18 stopni Celsjusza, przy zgodnej z normą sumą opadów. Jeśli prognozy te chociaż częściowo się sprawdzą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że lato pozytywnie nas zaskoczy.

