Nadciąga fala upałów. Termometry zwariują

Maj zdecydowanie był jednym z „najdziwniejszych” i najbardziej zaskakujących miesięcy w 2025 pod względem sytuacji meteorologicznej. Liczne ulewy, opady śniegu i burze zszokowały nawet meteorologów. Co więcej, to nie koniec trudnych do wytłumaczenia anomalii. Chociaż IMGW ostrzega przed przymrozkami w niedzielny poranek, meteorolodzy ze zdumieniem prognozują, nadciągające ocieplenie. Termometry zwariują.

Żar zalewa Bliski Wschód. Polskę czeka to samo?

Podczas gdy w Polsce zmagamy się z kolejnymi anomaliami pogodowymi, irracjonalnym podziałem kraju na strefę ciepłą i zimną, a nawet opadami śniegu w miesiącu, który przecież zwykle stanowił „rozgrzewkę” przed latem, Bliski Wschód walczy z żarem lejącym się z nieba.

Anomalie pogodowe panujące między innymi w Pakistanie, czy Iranie przebijają jakiekolwiek granice zdrowego rozsądku. Termometry wskazały tam nawet 50 stopni Celsjusza. Ostatni raz z taką pogodą w maju mieliśmy do czynienia w tych regionach kilkanaście lat temu.

Meteorolodzy z obawą, ale i lekkim niedowierzaniem obserwują dynamicznie zmieniającą się aurę. Zauważają, że gorące masy powietrza zbliżają się nieubłaganie w kierunku Europy. W najbliższych dniach „palące słońce” dotrze do Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Prognozy wskazują na to, że na południu Europy termometry zwariują, pokazując nawet 45 stopni Celsjusza.

Lato powraca do Polski. Pierwsze upały już końcem maja

Modele meteorologiczne wskazują na to, że gorące masy powietrza tym razem nie zatrzymają się na południu Europy. Przemieszczając się w głąb kontynentu, najprawdopodobniej przynosić będą niespotykane upały. Chociaż Polsce nie grożą anomalie w postaci pakistańskich temperatur, meteorolodzy ostrzegają, że słupki rtęci już na przełomie maja i czerwca mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza.

Według wstępnych założeń synoptyków, pierwsze fale upałów mogą dotrzeć do Polski już końcem maja. Chociaż pogoda za oknem nie wskazuje jeszcze na nadejście wielodniowych susz, niebawem możemy zatęsknić za przyjemnym chłodem.

