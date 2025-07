Nad Polską znów burze. Niemal cały kraj w alertach. IMGW ostrzega

W poniedziałek możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów osiągnie miejscami od 15 mm do 25 mm, na północy od 30 mm do 40 mm.

Prognoza pogody na poniedziałek

Tego dnia temperatura maksymalna wyniesie od 23°C, 25°C na północy do 29°C na południu; chłodniej będzie lokalnie na wybrzeżu, około 20°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północy kraju na ogół słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.

Z kolei w nocy zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Początkowo, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju możliwe będą także burze z opadem około 10 mm. Później lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m, głównie na północy i południu kraju.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13°C do 17°C. Wiatr powieje słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na północy miejscami zmienny. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach sięgnie prędkości do 60 km/h.

Ostrzeżenia przed burzami i ulewami

W poniedziałek większa część Polski objęta została alertami pogodowymi. W północnej i północno-wschodniej części kraju spodziewane są silne deszcze i burze I stopnia. Ostrzeżenia dotyczą północnych części województw zachodniopomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego oraz całych województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W tych regionach prognozowane są opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Wystąpią opady miejscami o natężeniu silnym, a w zasięgu burz przejściowo ulewnym. Wysokość opadu miejscami osiągnie od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm. Możliwy jest także grad.

W pasie centralnym i na południowym-wschodzie aktualne są z kolei ostrzeżenia I stopnia przed ulewami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70-80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Czytaj też:

Wichura zerwała dach kościoła w Brzesku. Ewakuowano 500 wiernychCzytaj też:

„Mewy się śmieją, bo wzięłam kostium”. Deszcz pokrzyżował plany turystom