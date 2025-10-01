IMGW już szykuje ostrzeżenia na październik. Dopadnie nas zimowa aura

Przygotujmy się na nadejście naprawdę chłodnych dni. W południowych rejonach Polski już na początku października pojawić się mogą przymrozki. Winny tej sytuacji będzie wyż Petralilly znad zachodniej Rosji, który wywiera wpływ na pogodę w naszym kraju.

Szykuje się ochłodzenie. IMGW wyda też alerty

Pierwsze uderzenie zimna odczujemy już w czwartek 2 października. Na południu kraju temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza. Na północy będzie trochę cieplej, około 6 stopni. W piątek niska temperatura utrzyma się.

W województwie zachodniopomorskim spodziewane są silne wiatry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pogodowe I stopnia dla tego regionu. Z kolei w górach temperatura minimalne w piątek wynieść ma do -3 stopni Celsjusza. W centrum kraju będzie to około zera stopni, a nad morzem około 7 stopni.

Silny wiatr powieje również w sobotę 4 października. IMGW może tego dnia wydać ostrzeżenia pogodowe dla kilku województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza pogody na weekend

Cały weekend zapowiada się chłodno i z chmurami. Przelotnie spadną opady deszczu. W górach już w tym momencie zalega śnieg, a kolejne jego opady przewidywane są na następne dni, przez co pokrywa śnieżna w Tatrach może wzrosnąć nawet o kilka centymetrów.

Cieplejsze temperatury mają wrócić pod koniec tygodnia, w okolicach 5 października. Wtedy też w ciągu dnia temperatury mogą wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju.

Czytaj też:

Ukraińska ruda żelaza zasila polskie huty. Rosja całkowicie odciętaCzytaj też:

Ściąganie na sprawdzianach to grzech? Znany ksiądz nie ma wątpliwości