Dopadła nas deszczowa pogoda. Prognoza na najbliższe dni

Wtorek 9 grudnia w większości Polski był całkiem ciepły jak na tę porę roku. Jeszcze po południu zapowiadana temperatura maksymalna miała wynosić od 7°C na wschodzie, około 10°C w centrum, do 15°C na południowym zachodzie.

Prognoza pogody na wtorek 9 grudnia

Tego dnia wiatr był raczej słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich i na wybrzeżu lokalnie dość silny, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór, porywy wiatru osiągały nawet do 70 km/h.

Po południu i wieczorem w wielu miejscach występowało duże zachmurzenie, tylko przejściowo na południu i północy kraju pojawiały się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami na wschodzie i w centrum miały miejsce opady deszczu, na południu na ogół obeszło się bez opadów.

Na noc z wtorku na środę 10 grudnia zapowiadano duże zachmurzenie. Dopiero nad ranem na południowym zachodzie mają nastąpić większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy, wschodzie i w centrum okresami pojawiać się będą opady deszczu. Na północnym wschodzie i w kotlinach górskich miejscami pojawi się mgła, ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna spadnie w nocy do 4°C na Podlasiu i Podhalu, około 7°C w centrum, do 9°C na północnym zachodzie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Jaka pogoda w środę 10 grudnia?

W środę na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie duże, tylko początkowo od południowego zachodu ku centrum, a po południu na południowy wschód kraju będzie przemieszczać się strefa przejaśnień i rozpogodzeń. Na północnym wschodzie i północy okresami wystąpią opady deszczu; wieczorem przelotne opady deszczu także na zachodzie.

Temperatura maksymalna osiągnie od 7°C Podkarpaciu, około 10°C w centrum, do 13°C na południowym zachodzie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

