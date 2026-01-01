Prognoza pogody na pierwsze dni nowego roku. Uwaga na nocne zamiecie

W nocy z czwartku na piątek 2 stycznia spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite. Przewidywane są też opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, a na zachodzie oraz na wybrzeżu opady śniegu z deszczem.

Uwaga na nocne zamiecie

Prognozowany jest też przyrost pokrywy śnieżnej miejscami, głównie w północnej połowie kraju o około 5 cm, na północnym wschodzie miejscami o 8 cm, oraz w rejonie Sudetów o 10 cm. Na wybrzeżu możliwe burze.

Temperatura minimalna wyniesie od -3°C na Podkarpaciu, około -1°C; w centrum do 1°C na wybrzeżu; w dolinach Beskidów lokalnie -5°C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy kraju oraz w rejonach podgórskich porywy około 70 km/h, na wybrzeżu okresami silny i bardzo silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W Sudetach porywy wiatru osiągną do 120 km/h, w Karpatach do 110 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Prognoza pogody na piątek 2 stycznia

W piątek 2 stycznia spodziewajmy się dużego zachmurzenia, choć na południu mogą pojawić się większe przejaśnienia. Możliwe są opady śniegu, na zachodzie kraju opady śniegu z deszczem. Na wybrzeżu możliwe burze.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu oraz w Sudetach miejscami o około 5 cm, lokalnie 8 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 3°, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -2°C.

Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, lokalnie na zachodzie około 70 km/h nad morzem okresami silny i bardzo silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h. Wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Prognoza pogody na sobotę 3 stycznia

W sobotę zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Znów wystąpią opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej miejscami w rejonie Sudetów o około 5 cm, na Pomorzu o 6 cm, lokalnie o 8 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C do 1°C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat około -3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru osiągną do 90 km/h, w Karpatach do 85 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Czytaj też:

Snowparki zamiast ośrodków narciarskich. Znajdziemy je też w PolsceCzytaj też:

Śnieg na balkonie to bomba z opóźnionym zapłonem. Mało kto wie, prawo mówi wprost