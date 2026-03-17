Szczyt ochłodzenia w Polsce. Wrócą mróz i śnieżyce? Nowa prognoza

O nadchodzącym ochłodzeniu pisaliśmy już wcześniej, dlatego nikogo nie powinny zdziwić niższe temperatury. Wtorek 17 marca przyniósł nam lokalne przymrozki i częściowe zachmurzenie, a na północy i południu kraju także opady. Rozpogodzenia będą jeszcze się zdarzań, ale już w górach pojawi się śnieg, a w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem.

Ochłodzenie nad Polską. Spodziewane są marznące mgły

Maksymalne temperatury, na jakie możemy dziś liczyć, to 7-10 stopni Celsjusza. Na Podhalu ma być najzimniej, a termometry wskażą tam maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Odczujemy też chłód dotkliwiej niż zwykle. Trudna sytuacja ma być w nocy z wtorku na środę, ponieważ nad ranem zaczną tworzyć się mgły, które ograniczą widoczność do 200-300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -3°C na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do 1°C na południu i nad morzem. Wiatr będzie słaby, przeważnie północny i północno-wschodni, jedynie na północnym zachodzie z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru osiągną do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, w Sudetach porywy do 65 km/h.

Jaka pogoda w środę 18 marca?

Z kolei środa ma przynieść nam zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C na północy i w rejonach podgórskich do 14°C na południu, jedynie nad morzem w rejonie występowania mgły około 4°C. Wiatr będzie słaby, jedynie na południowym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w szczytowych partiach Tatr porywisty, powodujący zamiecie śnieżne.

Czytaj też:

