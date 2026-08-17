Uwaga na burze. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia

Na poniedziałek 17 sierpnia IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

IMGW ostrzega przed burzami. Wydano alerty

Ostrzeżenia I stopnia obejmą województwa łódzkie, świętokrzyskie oraz częściowo woj. mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, małopolskie i podkarpackie. Obowiązywać będą aż do wtorku do godziny 20.

Z kolei ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczyć będą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo woj. małopolskiego. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 12 w poniedziałek i potrwają do północy.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – czytamy w prognozie na najbliższe godziny.

Prognoza pogody na poniedziałkowy wieczór

Po południu i wieczorem w poniedziałek 17 sierpnia zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie oraz południu kraju również burze – tutaj prognozowana suma opadów miejscami do około 35 mm; w czasie burz możliwe również opady gradu. Burze miejscami możliwe są również na Pomorzu – w ich trakcie prognozowana suma opadów do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C, 23°C na północy i zachodzie do 24°C, 27°C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr powieje słaby, miejscami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty i lokalnie w porywach około 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, tylko na południowym wschodzie zmienny z przewagą południowo-wschodniego.

W czasie burz porywy wiatru na północy kraju osiągną do 55 km/h, na pozostałym obszarze do 85 km/h, a punktowo na południu możliwe porywy do około 90 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr powieje w porywach do 65 km/h.

Pogoda we wtorek 18 sierpnia

We wtorek 18 sierpnia w dzień zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami również rozpogodzenia. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Przewidywana suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju od 10 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C do 21°C, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, około 16°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h.

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