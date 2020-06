Burze i lokalne trąby powietrzne. IMGW wydało ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w całym kraju w piątek 26 czerwca mogą wystąpić gwałtowne burze. IMGW wydało także ostrzeżenia przed silnym wiatrem - w niektórych miejscach może porywy wiatru mogą sięgać nawet 100 km/h, a lokalnie są możliwe trąby powietrzne.

Alerty IMGW

Alerty drugiego stopnia obowiązują dla czterech województw: śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W tych regionach kraju prognozowane jest wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla trzech województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego, a także powiatów człuchowskiego i chojnickiego w województwie pomorskim. IMGW prognozuje w tych częściach kraju wystąpienie burz z gradem i opadami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Jaka będzie pogoda w weekend?

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, przelotnego deszczu i burz (z opadami do 10-20 l/mkw., porywami wiatru do 80 km/h oraz lokalnym gradem). Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Pomorzu do 30℃ na Podkarpaciu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Niedziela zapowiada się pogodnie na południu i w centrum kraju. W innych częściach Polski należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25℃ na Nizinie Szczecińskiej do 29℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.