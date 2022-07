Gwałtowna zmiana pogody. IMGW ostrzega przed gradobiciami

Prognoza zagrożeń od IMGW wskazywała już w poniedziałek, że wtorek będzie burzowy, jednak dopiero dzisiaj pojawiły się oficjalne alerty pierwszego stopnia przed burzami i gradobiciami. Chociaż ostrzeżenia obejmują na razie tylko niewielką część kraju, możliwe, że zostaną rozciągnięte na zdecydowanie większy obszar.

Aktualne ostrzeżenia IMGW o zmianach w pogodzie

Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz z gradem, które mają wystąpić przede wszystkim w południowej i południowo-wschodniej Polsce – ostrzeżenia na mapie IMGW obejmują woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, a także (częściowo) woj. mazowieckie i łódzkie. Prognoza zagrożeń meteorologicznych wskazuje, że wspomniane alerty mogą się rozciągnąć m.in. na Podlasie.

IMGW opublikowało również alerty hydrologiczne. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem wód znajdują się na terenie Śląska i Małopolski. Podobne zagrożenie ma także wystąpić w południowym rejonie woj. łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Co więcej, instytut udostępnił dane na temat prognozy podobnych zagrożeń, które pokazują, że wody mają jeszcze wezbrać (z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) w zlewni Biebrza w woj. podlaskim. Niewykluczone, że tutaj pojawią się alerty drugiego stopnia.

Pogoda będzie kapryśna przez cały tydzień

Burze nie będą trwały jednak zbyt długo. Ostrzeżenia mają wygasnąć do wtorkowego wieczoru, a poprawa aury powinna nastąpić już w środę. Wszystko wskazuje jednak na to, że cały tydzień będzie można podsumować hasłem „czasem słońce, czasem deszcz”. Do wyładowań może dochodzić jeszcze w sobotę, z kolei prawdopodobieństwo przelotnych opadów jest dosyć wysokie przez kolejnych pięć dni.

