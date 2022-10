Pogoda na weekend. Europę czeka „upał w październiku”

Zanim przejdziemy do omawiania prognozy na weekend, warto sprawdzić, jak będzie się kształtować czwartkowa aura. Ładna pogoda powinna utrzymać przez większość dnia, ale wieczorem możemy się spodziewać gęstych mgieł, które były widoczne również nad ranem. Synoptycy przewidują, że będzie dosyć ciepło. Mieszkańcy Podhala mają odnotować 12°C, natomiast zachodniej części kraju – 18°C. Prawdziwy „październikowy upał” nadejdzie jednak w niedzielę.

Prognoza pogody na weekend. Czy można mówić o „jesiennym upale”?

Pogoda w piątek powinna być jeszcze stosunkowo spokojna oraz typowa dla tej pory roku. Eksperci twierdzą, że przelotne opady deszczu pojawią się w całym kraju, a temperatura maksymalna będzie się kształtować na poziomie od 13°C na wschodzie do 18°C na południu. Uwaga jednak na wiatr na wybrzeżu, którego porywy mogą okresami osiągać prędkość do 60 km/h.

Podobna aura ma utrzymywać się w sobotę, chociaż mieszkańcy regionów podgórskich powinni się obyć bez parasola. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że będzie nieco cieplej. Jak widać w najnowszych prognozach na weekend, słupki rtęci zatrzymają się wówczas ok. 15. kreski na wschodzie i 19. kreski na południu. Możliwe, że lokalnie nadal będą występować silniejsze porywy wiatru.

Synoptycy informują, że pogoda zmieni się w niedzielę. Niebo wciąż mogą pokrywać ciemne chmury, jednak ziemia powinna pozostać sucha. Prawdziwa rewolucja dotyczy natomiast temperatury, która ma osiągnąć „szalone” wartości jak na październik. IMGW przewiduje, że termometry wskażą wiecej niż 20°C w całym kraju, a mieszkańcy niektórych regionów odnotują nawet 22°C.

„Jesienny upał” ma się zatem rozpocząć w niedzielę, ale prawdziwe gorąco nadejdzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Pogoda na nadchodzący tydzień. Oto „upał w październiku”

Niektórzy określają pogodę, która ma panować od poniedziałku, jako „jesienny upał”, ponieważ większość osób nie spodziewa się takiej temperatury w drugiej połowie października. Jak wskazują aktualne prognozy, słupki rtęci mogą się wtedy zatrzymywać w okolicy 23. kreski. Co więcej, na dostępnych modelach meteorologicznych widać, że w wielu europejskich krajach temperatura powinna przekroczyć 30°C.

twitter Czytaj też:

Od czwartku nowości w Lidlu! Sprawdzamy aktualne promocjeCzytaj też:

Kardamon – idealny nie tylko na jesień. O tym działaniu mogłeś nie wiedzieć