Alert RCB ostrzega przed groźnymi burzami w Polsce. „Możliwe przerwy w dostawie prądu”

W środę Polskę nawiedzają powszechne upały. Niestety wraz z nimi docierają do naszego kraju niszczycielskie burze.

Alert RCB w dziewięciu województwach

W związku z zagrożeniem wynikającym z nadejścia burz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało sms-owe alerty RCB do osób przebywających na terenie dziewięciu województw.

„Uwaga! Dziś i w nocy (10/11.07) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – można przeczytać w rozesłanym komunikacie.

Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, łódzkim, kujawsko–pomorskim oraz części woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

twitter

Ostrzeżenie IMGW najwyższego stopnia. „Lokalnie możliwa trąba powietrzna”

Jednocześnie IMGW zaktualizowało swoje ostrzeżenia, podwyższając na niektórych obszarach ich stopień z 1. na 2., a w niektórych dodając nowe ostrzeżenia.

„W strefie najsilniejszych zjawisk prognozowane są: ulewne opady lokalnie do 80 mm, porywy wiatru lokalnie do 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna” – czytamy w opisie ostrzeżeń trzeciego stopnia.

twitter

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dotyczą województw:

zachodniopomorskiego;



lubuskiego;

dolnośląskiego, w powiatach zachodnich;

wielkopolskiego, na zachodzie województwa;

pomorskiego, w powiatach zachodnich.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 22.

Alerty drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw:

dolnośląskiego, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia wyższego stopnia;

wielkopolskiego, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia wyższego stopnia i pow. kolskim;

kujawsko-pomorskiego;

pomorskiego, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia wyższego stopnia;

warmińsko-mazurskiego, w powiatach zachodnich;

mazowieckiego, w powiatach zachodnich;

łódzkiego.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do środy od godz. 16:00 do czwartku do godz. 2:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:

opolskiego;

śląskiego, poza powiatami: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

małopolskiego, w powiatach północno-zachodnich;

świętokrzyskiego, w zachodniej części województwa.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do środy od godz. 17:00 do czwartku do godz. 3:00.

Czytaj też:

Mieszkańcy Podkarpacia dawno czegoś takiego nie widzieli. Superburza wywołała wiele szkódCzytaj też:

Floryda. Rekin pogryzł nastolatka, który przyuczał się do pracy ratownika