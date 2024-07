IMGW z kolejnymi ostrzeżeniami. Pogoda na wtorek zapowiada się gwałtownie

„Najbardziej gwałtownych zjawisk należy spodziewać się we wtorek, podczas przechodzenia frontu chłodnego, poprzedzonego linią zbieżności, na której formować się będą lokalnie gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i porywami wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Nadal będzie bardzo ciepło, a miejscami wręcz upalnie”– napisał w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dodano, że dziś możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, okresami wzrastającego do dużego.

Pogoda na wtorek. Prognozowane burze

Miejscami synoptycy prognozują przelotne opady deszczu oraz burze, chwilami gwałtowne, z gradem.

„Suma opadów w burzach: od 15 milimetrów do 30 milimetrów, jedynie od Pomorza po Górny Śląsk i Małopolskę do 45 milimetrów. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północy, około 32 stopni Celsjusza w centrum, do 34 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, nad samym morzem chłodniej około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie 100 kilometrów na godzinę” – czytamy w komunikacie.

Można się spodziewać wilgotności powietrza od około 60 procent na wschodzie Polski do ponad 90 procent na północnym zachodzie. Prawie cały nasz kraj odczuje skwar, co wpłynie na warunki biometeorologiczne – będą one niekorzystne.

IMGW ostrzega przed upałem. Wydano alerty

Co istotne, instytut wydał alerty drugiego stopnia przed upałem. Obowiązywać będą województwa:

podlaskie – powiaty hajnowski i siemiatycki;

mazowieckie – wschodnie, południowe i środkowe powiaty;

lubelskie;

dolnośląskie – wschodnie powiaty;

podkarpackie;

małopolskie, poza powiatami: nowosądeckim, Nowy sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego;

świętokrzyskie;

łódzkie, poza powiatami północnymi i zachodnimi;

śląskie, poza powiatami cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała;

opolskie, poza powiatami: nyskim, prudnickim, głubczyckim;

wielkopolskie, dla południowo-wschodniej i środkowej części województwa.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 35 stopni Celsjusza, a w nocy termometry wskażą minimalnie od 17 do 23 stopni Celsjusza.

Województwo świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie i lubelskie zostało objęte ostrzeżeniami, które ważne będą do środy, do godziny 20:30.

Tam spodziewana jest najwyższa temperatura.

W pozostałych regionach ostrzeżenia wygasną o godzinie 19 we wtorek.

