Potrzebna będzie ci woda. Lato w piątek nie odpuści

Piątek to świetny czas, by zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. Nic nie wskazuje na to, by mogły zostać przerwane przez burze, wyładowania atmosferyczne, porywisty wiatr, deszcz czy grad.

Temperatura w poszczególnych województwach. Termometry wskażą nawet 29 stopni Celsjusza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował aktualną mapkę pogodową. W piątek najwyższej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy województwa lubuskiego – od 28 do 29℃. A jak sytuacja przedstawia się w pozostałych regionach?

Zachodniopomorskie – na północnym wschodzie województwa – 26℃, a na zachodzie – 24℃,

dolnośląskie – 27℃,

opolskie – 28℃,

śląskie – 28℃,



małopolskie – 28℃,

wielkopolskie – 27℃,

łódzkie – 26℃,



świętokrzyskie – 26℃,

podkarpackie – 28℃,

pomorskie – w zachodniej części – 23℃,

kujawsko-pomorskie – 27℃,

warmińsko-mazurskie – 25℃,

mazowieckie – 27℃,

podlaskie – 25℃,



lubelskie – 26℃.

W ciągu dnia obserwowane na niebie zachmurzenie będzie małe, choć w Karpatach okresami umiarkowane. Wiatr, który powieje, będzie raczej słaby.

Choć nie są to niewyobrażalne upały, to jednak zaleca się przez większość dnia przebywać w cieniu, a także regularnie nawadniać organizm wodą. Na słońce natomiast trzeba wychodzić z filtrem UV – najlepiej w ogóle unikać go w godzinach od 10 do 14.

W niedzielę nawet 31℃. 22 lipca powrócą burze

Z każdym dniem temperatura będzie rosła coraz bardziej, a szczyt osiągnie 21 lipca. W niedzielę można spodziewać się temperatury, która w centrum i na zachodzie kraju przekroczy 30℃. Będzie pięknie i słonecznie – do poniedziałku, kiedy to w całym kraju temperatura się obniży (poza Podkarpaciem, gdzie termometry wskażą nawet 32℃), wystąpią burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opadami deszcz, a nawet gradu (lokalnie pojawi się na terenie Warmii i Mazur, Podlasia czy Mazowsza).

