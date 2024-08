Pogoda na poniedziałek. Będzie chłodniej i deszczowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił na swoich stronach internetowych pogodę na najbliższe godziny i poniedziałek 5 sierpnia.

Pogoda w Polsce w nocy z niedzieli na poniedziałek

Jak przewidują synoptycy z IMGW, w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Miejscami prognozowany jest przelotny deszcz, a na wschodzie i centrum miejscami też burze. Najsłabsze opady prognozowane są na zachodzie, na pozostałym obszarze prognozowana suma opadów do 15 mm, tylko na północnym wschodzie od 20 mm do 25 mm. Na południu lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Prognozowana temperatura minimalna ma wynieść od 10°C, 11°C na obszarach podgórskich i 13°C na zachodzie, około 15°C w centrum do 17°C na krańcach wschodnich oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, tylko na wschodzie południowo-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda w poniedziałek

Jak informują synoptycy IMGW w poniedziałek 5 sierpnia na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, a miejscami spadnie słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu oraz burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Prognozowana suma opadów do 15 mm, tylko na wschodzie od 20 mm do 25 mm.

Temperatura maksymalna ma wynieść od 14°C na Podhalu i 18°C, 19°C w centrum oraz na północy do 23°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz i wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu i w centrum okresami duże i tutaj miejscami słaby deszcz. Lokalnie, głównie na północy, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10°C, 11°C na południowym zachodzie i miejscami w centrum do 15°C na północnym wschodzie oraz około 17°C nad morzem; chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 5°C do 8°C. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h.

