IMGW wydał alerty trzeciego stopnia. Sztormowy wiatr i burze uderzą w część Polski

Od początku tygodnia do Polski nadeszło ochłodzenie. Temperatury w wielu miejscach nie przekraczają 20 stopni Celsjusza, a taka aura będzie utrzymywała się do czwartku. Z prognozy IMGW wynika, że już dziś w części kraju pojawią się burze i silny wiatr.

Silny wiatr – IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia

Ostrzeżenia te dotyczą północnej i północno wschodniej Polski. W dwóch powiatach – nowodworskim i puckim – IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej a zwłaszcza na Helu” – ostrzegają synoptycy. To informacja szczególnie istotna dla turystów, którzy chcieliby wybrać się na plażę.

W pasie od Koszalina do Braniewa można spodziewać się minimalnie lżejszego wiatru. Tu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Wiatr powieje ze średnią prędkością około 70 km/h.

Na polskim wybrzeżu może dochodzić także do wezbrań. Tu z kolei wydane zostały alerty drugiego stopnia. „W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem z kierunku zachodniego i północno-zachodniego na Wybrzeżu Wschodnim prognozowane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego” – informuje IMGW. Dotyczy to całego wybrzeża, a także okolic Olsztyna, gdzie w związku z prognozowanymi opadami deszczu, na rzece Łyna spodziewane są wahania stanu wody, z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Już wczoraj mieszkańcy rejonów nadmorskich otrzymali alert RCB. „Uwaga! Dziś i jutro (07-08.07) prognozowany bardzo silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – brzmiał komunikat.

Burze i wiatr na pojezierzu

Pojezierze warmińsko-mazurskie i cała Polska północno-wschodnia objęta jest alertami pierwszego stopnia. Od Płocka, aż do Suwałk powieje z prędkością 40 km/h, ale z porywami do 75 km/h. Dodatkowo w pasie od Mrągowa do Augustowa wydano ostrzeżenia przed burzami. „Prognozowane są miejscami opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 85 km/h. Możliwy grad” – alarmuje IMGW.

Temperatury od 12 do 22 stopni

Wiatr po południu będzie stopniowo słabł. IMGW prognozuje, że w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami czekają nas przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 12℃ na Podlasiu, około 18 kresek w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22℃ w zachodniej części kraju.

Noc spokojniejsza

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. We wschodniej części kraju oraz w centrum, a także lokalnie na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 9 do 12℃. nad samym morzem około 15 stopni. Najmocniejsze porywy wiatru już tylko do 60-70 km/h.

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